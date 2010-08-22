Половина гостей КаZантипа - иностранцы

Официальное закрытие 18-го музыкального проекта «Республика Z», более известного как «КаZантип», состоялось в ночь на 22 августа в селе Поповка в западном Крыму. Примерно половина посетителей «оранжевой республики» в этом году -иностранцы, утверждают организаторы.

«Если зададите вопрос, каждый второй начнет разговаривать с вами либо на итальянском, либо на английском, либо на французском, либо на немецком. Главный аргумент для иностранцев - наши люди и ценовая политика. Наши девчонки - самые красивые, наши граждане - гостеприимные. Для иностранцев наши цены - подарок. На Ибице за такие деньги они отдохнуть не смогут», - сказал журналистам руководитель оргкомитета проекта Николай КАРПОВ.

На главном танцполе «КаZантипа» на закрытии играл всемирноизвестный британский техно-диджей Карл КОКС. Его выступление сопровождали постановки профессиональных танцовщиков и фаер-шоу. Клаберов осыпали блестками.

Традиционного салюта на закрытии не было из-за запрета украинских властей устраивать фейерверки в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в стране.

По оценкам КАРПОВА, в нынешнем году «КаZантип» посетили около 10 тысяч человек. «Процентов на 20 увеличилась посещаемость по сравнению с прошлым годом», - сказал он.

«Республика Z» этим летом была «санаторием», ее посетители - «пациентами», которых «лечили» музыкой.

По 28 августа на «КаZантипе» будет работать территория «Марса», где расположена часть танцполов.

«В связи с тем, что ваши запущенные заболевания поддаются лечению не так быстро, как хотелось бы, мы продлеваем курс лечения. Экспериментальная реабилитационная программа на Марсе, прежде доступная только для особо тяжелых больных со стажем, с 22 по 28 августа доступна для всех. Пожалуйста, известите ваших родных, близких и работодателей, что в целях всеобщей безопасности вы остаетесь в санатории еще на неделю», - сообщает официальный сайт республики.

«КаZантип» открылся в ночь 7 августа.

Виза, которая предоставляла неограниченный доступ на территорию республики в течение всего периода ее проведения в нынешнем году, в день открытия стоила 1600 гривен, единоразовый вход - 800. Сделанный по правилам «КаZантипа» желтый чемодан давал право бесплатного входа.

В конце июля в течение недели в Поповке проходили международные соревнования по экстремальным видам спорта Z-Games.

«КаZантип» в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х годов «КаZантип» переехал на запад Крыма, в Поповку. «Республика Z» - это территория у моря, на ней расположены многочисленные бары и танцполы.