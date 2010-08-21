Янукович защищает собственные интересы - 48% украинцев

48,4% украинцев считают, что действия президента Виктора ЯНУКОВИЧА в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов его политического окружения, 32,8% говорят, что они направлены на защиту национальных интересов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В мае соотношение этих показателей составляло соответственно 30,1% и 49,9%.

Кроме того, по сравнению с маем существенно снизился уровень поддержки действий органов власти и высших должностных лиц государства.

Так, доля респондентов, которые полностью поддерживают деятельность президента, снизилась с 39,7% в мае до 22,5% в августе. Доля тех, кто полностью поддерживает деятельность правительства, – с 26,7% до 14,3%. Доля тех, кто полностью поддерживает деятельность Верховной Рады Украины, – с 19,3% до 10,9%.

Уровень полной поддержки действий премьер-министра Николая АЗАРОВА снизился с 31,7% до 16,9%, спикера Владимира ЛИТВИНА – с 15,1% до 9,9%, вице-премьера Сергея ТИГИПКО – с 27,8% до 20,6%.

Поддержка оппозиционных политиков фактически не изменилась и осталась на низком уровне – полностью поддерживали деятельность Юлии ТИМОШЕНКО в мае 10,6% респондентов, в августе – 10,5%, Арсения ЯЦЕНЮКА – соответственно 8,8% и 7,8%, Виктора ЮЩЕНКО – соответственно 3,4% и 2,7%.

Более 50% украинцев считают, что ситуация в государстве развивается в неправильном направлении.

Согласно опросу, в первой половине 2010 года, после президентских выборов, в Украине наблюдался существенный рост социальных ожиданий, связанных со сменой власти. В частности, это нашло проявление в росте доли тех, кто считал, что «события в Украине развиваются в правильном направлении» (до 42,7% в мае 2010 года, тогда как 32,6% считали, что события развиваются в неправильном направлении).

Однако на протяжении последних двух месяцев уровень оптимизма в обществе существенно снизился, отмечают эксперты. По данным опроса, лишь 25,6% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении и 50,4% – что в неправильном.

В то же время, по сравнению с маем, меньше стало тех, кто считает, что новая власть оправдала их надежды (в мае таких было 24,8%, в августе – 16,2%), а доля тех, кто считает, что нынешняя власть лучше, чем прежняя, сократилась с 49,2% до 33,6%.

В опросе, который проводился 10-15 августа, приняли участие 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Опрос проводился в 129 населенных пунктах. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.