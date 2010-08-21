45% украинцев не считают Украину действительно независимой

57,2% граждан Украины считают День независимости страны праздником, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова 10-15 августа.

16,7% опрошенных ответили, что День независимости для них «действительно большой праздник», 40,5% – «обычный праздник, как и другие официальные праздники».

31,9% заявили, что для них День независимости «не праздник, а обычный выходной день». 7,9% считают, что этот день должен быть рабочим.

Если бы референдум относительно провозглашения государственной независимости Украины проходил сегодня, поддержали бы независимость 59,1% опрошенных, что является одним из наивысших показателей за все время, когда проводились подобные опросы, отмечают в Центре Разумкова.

В то же время, количество тех, кто положительно отвечает на вопрос, является ли Украина действительно независимым государством, и тех, кто отвечает отрицательно, приблизительно равно (соответственно 43,2% и 44,7%).

Доля тех, кто считает, что Украина является действительно независимым государством, выше, чем в 2006-2008 годах, однако ниже, чем в 2005 году.

Относительное большинство опрошенных считают, что их семья больше потеряла от получения Украиной независимости, чем выиграла (соответственно 41,7% и 26,3%).

В опросе приняли участие 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Опрос проводился в 129 населенных пунктах (75 городских и 54 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.