Двухлетняя девочка сорвалась с пятого этажа в Крыму

Двухлетняя девочка получила травмы в результате падения с балкона пятого этажа дома в западном Крыму и доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел 20 августа в сакском поселке Новофедоровка.

«На балконе пятого этажа находился мужчина с дочкой, 2008 года рождения. Отвернувшись на мгновение, он не увидел, как ребенок не удержал равновесие и, сорвавшись с балкона, упал на газон», - говорится в пресс-релизе.

Малышка получила ушиб головного мозга и перелом основания черепа.

На место происшествия выезжали сотрудники милиции.