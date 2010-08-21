Двухлетняя девочка сорвалась с пятого этажа в Крыму
11:14, 21 августа 2010Крым
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Папа отвлекся на минуту
Двухлетняя девочка получила травмы в результате падения с балкона пятого этажа дома в западном Крыму и доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел 20 августа в сакском поселке Новофедоровка.
«На балконе пятого этажа находился мужчина с дочкой, 2008 года рождения. Отвернувшись на мгновение, он не увидел, как ребенок не удержал равновесие и, сорвавшись с балкона, упал на газон», - говорится в пресс-релизе.
Малышка получила ушиб головного мозга и перелом основания черепа.
На место происшествия выезжали сотрудники милиции.
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