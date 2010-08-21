Крымской овчарке хотят дать медаль МВД за прекрасный нюх

В милиции Крыма предлагают отметить нагрудным знаком Министерства внутренних дел немецкую овчарку по кличке Хельма за успехи на службе в МВД.

Милицейским знаком отличия в Украине животных раньше не награждали, утверждает пресс-служба крымского управлении МВД.

Хельма попала в ялтинский городской отдел государственной службы охраны семь лет назад. Семимесячного щенка передала сотрудникам ГСО женщина, уезжавшая на постоянное место жительства в Германию.

Только за этот год овчарка помогла сотрудникам милиции раскрыть около 10 тяжких преступлений.

В частности, в июне на трассе Симферополь-Ялта мотоциклист насмерть сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку из России. Водитель скрылся с места аварии, бросив мотоцикл, перчатки и шлем. На транспортном средстве не было номеров, поэтому установить личность водителя милиция не могла. Хельма, понюхав брошенные вещи, прошла более 4 километров и привела милиционеров к его дому.

В июле на плато Ай-Петри нашли задушенного младенца. Для раскрытия преступления подняли весь личный состав ялтинского гарнизона. Поиски не дали результата. Оперативники обратились за помощью к кинологу. Прошедшие накануне дожди не помешали Хельме - она практически сразу взяла след и привела милицию в одно из расположенных на плато кафе. Выяснилось, что роженица была приезжей и работала там посудомойкой без оформления. Незадолго до инцидента она исчезла. В настоящее время женщина находится во всеукраинском розыске.

По результатам работы старшего прапорщика Николая ГУНЬКО и Хельмы руководство приняло решение о поощрении как милиционера-кинолога, так и собаки.

«Раньше мы поощряли милиционеров финансово, собаку - самым лучшим кормом и самым лучшим обхождением. Сегодня мы приняли решение о подготовке представления о награждении собаки Хельмы нагрудным знаком. Милиционера-кинолога будем представлять к знаку МВД «За отличие в несении службы», - отмечает милиция Крыма.