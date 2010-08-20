Москаль интересуется, много ли людей отказались от земли в Крыму

Депутат Верховной Рады, министр внутренних дел оппозиционного правительства Геннадий МОСКАЛЬ просит государственный комитет Украины по земельным ресурсам обнародовать количество людей, которые обратились с заявлениями о возвращении незаконно полученной земли в Крыму в государственную собственность, сообщила пресс-служба партии "Народная самооборона".

"Если государственный комитет не имеет информации о том, кто именно разворовал крымскую землю, то оппозиционное правительство может ее предоставить с перечнем фамилий и должностей тех, кто незаконно получал землю, площадью участков и местом их расположения", - сказал МОСКАЛЬ.

Нардеп обратился с запросом к председателю рескомзема.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ 3 августа на совещании по вопросам стратегического развития автономной республики призвал незаконных владельцев земли в Крыму добровольно вернуть ее государству.