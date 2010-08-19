В Крым пустят дополнительные поезда ко дню независимости

"Укрзализныця" назначила пять дополнительных поездов в крымском направлении ко дню независимости Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

Поезд №544/543-289/290 "Симферополь - Киев" отправляется из Симферополя 19 и 22 августа, из Киева - 21 и 24.

Поезд №544/543-533/534 "Симферополь - Киев" едет из Симферополя 18, 21 и 23 августа, из Киева - 19, 22, 24.

№290/289-533/534 "Симферополь - Киев" пустят из Симферополя 21 августа.

№290/289 "Симферополь - Киев" отправляется из Симферополя 25, из Киева - 26 августа.

Поезд №231/232 "Киев - Симферополь" идет из Киева 21, 23 и 25 августа, из Симферополя - 22, 24, 26.