Машина врезалась в столб - погибла женщина

Один человек погиб, еще один получил травмы в результате наезда легкового автомобиля на электроопору в Симферополе во вторник, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

ВАЗ под управлением 23-летнего жителя Бахчисарайского района, двигаясь по дороге Красноперекопск-Симферополь со стороны административного центра Крыма в направлении поселка ГРЭС, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

Погибла 48-летняя пассажирка - жительница Херсонской области.

Водитель доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами головы, грудной клетки и живота, травматическим шоком первой степени.