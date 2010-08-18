Машина врезалась в столб - погибла женщина
10:37, 18 августа 2010Крым
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Мужчина в шоке в больнице
Один человек погиб, еще один получил травмы в результате наезда легкового автомобиля на электроопору в Симферополе во вторник, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
ВАЗ под управлением 23-летнего жителя Бахчисарайского района, двигаясь по дороге Красноперекопск-Симферополь со стороны административного центра Крыма в направлении поселка ГРЭС, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
Погибла 48-летняя пассажирка - жительница Херсонской области.
Водитель доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами головы, грудной клетки и живота, травматическим шоком первой степени.
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