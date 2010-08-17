Легковушка влетела в дерево и сгорела - трое погибших (фото)

Три человека погибли во вторник в результате столкновения автомобиля с деревом и загорания машины на севере Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

На дороге Джанкой-Заречное водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением - легковушка выехала на обочину, врезалась в дерево и загорелась.

Погибли водитель и два пассажира.

Все они - мужчины, жители села Заречное, уточняет ГАИ.

Фото пресс-службы ГАИ Крыма