Турфирмам пригрозили забрать лицензии из-за лесных "вылазок"

Руководство Крыма готово лишить лицензий туристические фирмы, которые, несмотря на чрезвычайную пожарную опасность, организуют экскурсии на природные достопримечательности, расположенные в лесной зоне, заявил председатель Совета министров автономии Василий ДЖАРТЫ.

”Будем жестко ставить вопрос о лишении их (турфирм) лицензий. Крым может понести колоссальные убытки, которые придется восполнять десятками лет. Владельцы и руководители турфирм должны это понимать”, - сказал крымский премьер на выездном совещании оперативного штаба по недопущению пожаров, которое состоялось на территории Гурзуфского лесничества в Ялтинском горно-лесном заповеднике, сообщила пресс-служба Совмина.

Начальник крымского управления МЧС Александр МАЗИЛИН сообщил, что за пожарной ситуацией в лесах региона постоянно следят 102 поста, созданы 28 мобильных групп, которые контролируют, чтобы леса не посещали туристы.

В предупреждении пожаров участвуют служащие Внутренних войск, личный состав МВД, пограничники и даже Национальный центр управления и испытаний космических средств - сотрудники научного учреждения используют космические технологии, чтобы отслеживать появление ”горячих пятен” на территории Крыма.

”Привлечено более 3,5 тысяч людей, на въездах в лесную зону поставлены шлагбаумы, перекопаны дороги, но этого недостаточно… В ближайшее время мы закроем все пути в леса. Думаю, мы сможем удержать ситуацию и не допустить пожаров”, - заявил ДЖАРТЫ.

Также он отметил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации Совмин обеспечит финансирование мероприятий из госбюджета Украины либо из крымского бюджета.