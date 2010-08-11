Йогов попросили из леса

Лесничиев принудительном порядке эвакуируют из крымских лесов людей, отдыхающих в палатках на туристических стоянках, из-за угрозы возниковения пожаров, сообщил руководитель республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству Игорь КАЦАЙ.

«Ликвидировали палаточный лагерь в Бахчисарайском районе, возле села Трудолюбовка, где находились более 350 человек, в том числе - иностранцы. Также у нас много находится (в лесах) групп детей, (студентов) вузов, дети-сироты. Эвакуировали из (леса в районе) села Приветное 60 детей-инвалидов. В Алуштинском регионе сейчас вывозят 200 палаток с туристической стоянки Аян-Дере. В Белогорском районе эвакуировали каких-то йогов, около 50 человек», - сказал КАЦАЙ на совещании межведомственного штаба по предупреждению лесных пожаров, которое прошло в Ялтинском заповеднике в среду.

Тем временем, сотрудники МЧС вывели из леса проводивших в районе Ангарского перевала спортсоревнования людей, сообщил начальник крымского управления ведомства Александр МАЗИЛИН.