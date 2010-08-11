Главный севастопольский эколог попался на взятке

Работники прокуратуры и милиции задержали в среду начальника государственной экологической инспекции Севастополя во время получения в служебном кабинете 30 тысяч гривен взятки.

Как сообщил УНИАН информированный источник, деньги он требовал за разрешение на возобновление работы одного из гостиничных комплексов города, деятельность которого была приостановлена работниками севастопольской госэкоинспекции из-за нарушений.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.