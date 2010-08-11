Украина обязалась перед МВФ не повышать зарплаты бюджетникам

Кабинет министров обязался не повышать зарплаты бюджетникам в государственном секторе, начиная с 2011 года и в среднесрочной перспективе, говорится в подписанном между Международным валютным фондом и Украиной меморандуме, обнародованном на сайте Национального банка страны.

С украинской стороны документ подписали премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ и министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Мы решительно настроены ограничить быстрый рост фонда оплаты труда в государственном секторе в 2011 году и на среднесрочную перспективу. В этом контексте мы будем воздерживаться от повышений заработной платы в 2011 году сверх уровня, которого будет требовать механизм индексирования на инфляцию зарплат госслужащих», - отмечается в документе в разделе «Условные обязательства».

Как известно, украинская власть обязалась повысить пенсионный возраст и стаж для граждан, а также регулярно повышать тарифы на природный газ для населения (первый этап - с 1 августа этого года, следующий - с апреля 2011 года с постепенным повышением каждые полгода), что уже привело к существенному росту цен на жилищно-коммунальные услуги.