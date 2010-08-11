КаZантип не закроют из-за салюта

Крымское управление МЧС не намерено закрывать популярный музыкальный проект «КаZантип».

«Не знаю, кто и откуда эту информацию (о закрытии) взял», - сказал по телефону сотрудник пресс-службы управления.

Начальник МЧС Крыма Александр МАЗИЛИН 10 августа заявил, что фейерверк на открытии «КаZантипа» в ночь на 7 августа показал: в регионе продолжают использовать пиротехнику, несмотря на запрет, обусловленный высокой пожароопасностью.

Ряд информагентств после этого сообщили, что МЧС внесет предписание о приостановлении деятельности «оранжевой республики» из-за многочисленных нарушений техники безопасности.

«КаZантип» в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х годов фестиваль переехал в западный Крым, в Поповку.