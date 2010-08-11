Меджлис утвердил повестку курултая

Меджлис крымских татар намерен рассмотреть в конце августа на общенациональном съезде - курултае - семь вопросов, в том числе общественно-политическую ситуацию в Крыму, местные выборы и подготовку к международному форуму.

Повестка дня третьей сессии курултая V созыва утверждена на заседании Меджлиса 10 августа, сообщила его пресс-служба.

Делегаты также рассмотрят итоги деятельности рабочей группы по подготовке новых редакций документов, регламентирующих деятельность курултая, его выборных органов и местных органов национального самоуправления, работу спецкомиссии курултая по изучению геноцида крымскотатарского народа и преодолению его последствий, вопрос о знаменательных датах крымских татар.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 31 октября, они пройдут по смешанной системе без участия блоков партий.

На эту же дату крымский парламент назначил свои выборы.

Меджлис намерен провести курултай 28-29 августа.