Януковича просят разобраться с оппозиционным каналом в Крыму

Комитет по мониторингу свободы прессы в Крыму обратился к президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с письмом, в котором выразил обеспокоенность давлением на крупнейшую и старейшую в автономной республике частную телерадиокомпанию «Черноморская» и призвал главу государства взять ситуацию под контроль.

Комитет расценивает как угрозу свободе слова арест имущества ЧТРК, осуществленный, по словам руководителей компании, на основании уголовного дела, к которому канал не имеет отношения.

Комитет считает, что попытки ограничить или осложнить деятельность телеканала накануне местных выборов могут «существенно повлиять на право крымчан и севастопольцев получать всю полноту информации для того, чтобы сделать осознанный выбор».

«Оставаясь одной из самых популярных в Крыму телерадиокомпаний, "Черноморка" занимала особое место на политизированном рынке крымских масс-медиа. Часто, критически освещая действия власти Украины, Автономной республики Крым и Севастополя, эта телерадиокомпания таким образом обеспечивала полноту всего политического спектра мнений в регионе», - заявляет комитет по мониторингу свободы прессы в Крыму.