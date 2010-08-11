СБУ заблокировала здание "Батьківщини" в Симферополе

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в среду в Симферополе здание, где находится крымская организация партии "Батьківщина" и ее приемные, утверждает сотрудник пресс-службы крымской "Батьківщини" Владимир ЕГОРОВ.

"С утра парализована работа здания - общественных приемных и партии "Батьківщина" - вооруженными людьми в масках", - сообщил он по телефону.

По словам ЕГОРОВА, "более десяти человек" ищут в пятиэтажном здании некие структуры, которых там нет, при этом "ничего не объясняют".

"Внизу два человека заблокировали двери. Половина сотрудников не могут зайти, половина сидит в офисах, их оттуда не выпускают", - заявил он.

Находящаяся в здании и не имеющая отношения к "Батьківщине" сотрудница одной из структур сообщила УНИАН, что силовики заявляют о "временном неудобстве" и поясняют его "следственными действими".

СБУ Крыма пока не комментирует ситуацию.

"Мне об этом ничего не известно. Постараюсь уточнить. Перезвоните позже", - сказала УНИАН по телефону сотрудница пресс-службы.