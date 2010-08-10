Крым - среди лидеров снижения потребительских цен

Дефляция зафиксирована в июле против июня в большинстве областей Украины, сообщает государственный комитет статистики.

По данным госкомстата, лидерами снижения потребительских цен по итогам июля стали Харьковская область - дефляция 0,8%, Полтавская, Ровенская области и Автономная республика Крым - 0,5%.

С начала года (июль 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе - на 7,5%, Киеве - 4,9%, Львовской области - 4,2%, АР Крым - 3,9%. Меньше всего цены выросли в Винницкой - 1,8%, Ровенской - 1,9%, Волынской и Тернопольской областях - 2%.