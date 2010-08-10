Площадь "Таврия" вошла в перечень участков недр для заключения СРП

Кабинет министров Украины включил нефтегазовую площадь «Таврия» на шельфе Черного моря в перечень участков недр, которые могут предоставляться в пользование на условиях, определенных соглашениями о разделе продукции (СРП).

Об этом говорится в постановлении Кабмина (№689), опубликованном на правительственном портале.

Соответствующие изменения правительство внесло в постановление №308 от 15 марта 2006 года.

Месторождение занимает площадь 5 тыс. 749,5 кв. м, предварительно разведанные запасы – 177,6 млн. тонн условного топлива.

Напомним, в октябре 2007 года Кабмин и компания Vanco International подписали соглашение о разделе продукции.

Vanco International передала все права и обязательства по СРП компании Vanco Prykerchenska (Виргинские острова).

Это стало основной причиной расторжения со стороны Кабмина соглашения и начала международного разбирательства, истцом в котором выступила Vanco Prykerchenska.

В начале июля Vanco Prykerchenska и правительство Украины приостановили сроком на три месяца арбитражный процесс в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирование спора вокруг расторжения соглашения.