Крым готов оздоровить детей из пострадавшей от пожаров России

Совет министров Крыма на заседании во вторник принял решение об организации бесплатного отдыха детей из пострадавших от пожаров регионов России. Санатории полуострова готовы принять до 300 детей в месяц, начиная с августа.

"Я думаю, мы сможем это делать за счет бюджета Крыма", - сказал крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

Достигнута предварительная договоренность с санаториями "Симеиз" (Южный берег Крыма), "Чайка" и "Бригантина" (Евпатория).

ДЖАРТЫ не уточнил сумму, которую потратит Крым на оздоровление российских детей.

Премьер автономии поручил минфину региона предусмотреть финансирование.