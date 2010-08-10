Крым готов оздоровить детей из пострадавшей от пожаров России
18:00, 10 августа 2010Крым
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Совет министров Крыма на заседании во вторник принял решение об организации бесплатного отдыха детей из пострадавших от пожаров регионов России. Санатории полуострова готовы принять до 300 детей в месяц, начиная с августа.
"Я думаю, мы сможем это делать за счет бюджета Крыма", - сказал крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.
Достигнута предварительная договоренность с санаториями "Симеиз" (Южный берег Крыма), "Чайка" и "Бригантина" (Евпатория).
ДЖАРТЫ не уточнил сумму, которую потратит Крым на оздоровление российских детей.
Премьер автономии поручил минфину региона предусмотреть финансирование.
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