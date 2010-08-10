Конкурс молодых исполнителей пройдет в "Артеке" 20-22 августа
12:33, 10 августа 2010Крым
0 0
Поступило более 5 тысяч заявок
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна - 2010» пройдет в «Артеке» 20-22 августа, сообщила компания «АРС», которая является его организатором.
В этом году в адрес оргкомитета «Детской Новой волны» для участия в конкурсе поступило более 5 тыс. заявок от юных исполнителей из 16 стран.
После проведения нескольких предварительных этапов в финальную часть конкурса были отобраны 15 участников из 9 стран.
27-29 августа конкурс покажет телеканал «Россия».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter