Конкурс молодых исполнителей пройдет в "Артеке" 20-22 августа

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна - 2010» пройдет в «Артеке» 20-22 августа, сообщила компания «АРС», которая является его организатором.

В этом году в адрес оргкомитета «Детской Новой волны» для участия в конкурсе поступило более 5 тыс. заявок от юных исполнителей из 16 стран.

После проведения нескольких предварительных этапов в финальную часть конкурса были отобраны 15 участников из 9 стран.

27-29 августа конкурс покажет телеканал «Россия».