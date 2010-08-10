Парня с амфетамином и экстази повязали на вокзале Евпатории
11:23, 10 августа 2010Крым
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"Гражданин соседнего государства"
Правоохранители задержали молодого мужчину с наркотиками на железнодорожном вокзале в Евпатории, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.
"9 августа работники милиции задержали 23-летнего гражданина соседнего государства, у которого изъяли 15 граммов амфетамина, 20 таблеток "экстази" и 6 граммов марихуаны", - говорится в пресс-релизе.
МВД не уточняет, куда он направлялся.
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