Парня с амфетамином и экстази повязали на вокзале Евпатории

Правоохранители задержали молодого мужчину с наркотиками на железнодорожном вокзале в Евпатории, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

"9 августа работники милиции задержали 23-летнего гражданина соседнего государства, у которого изъяли 15 граммов амфетамина, 20 таблеток "экстази" и 6 граммов марихуаны", - говорится в пресс-релизе.

МВД не уточняет, куда он направлялся.