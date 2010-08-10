Катер наехал на россиянина в Крыму

10:54, 10 августа 2010
Крым
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Состояние - тяжелое

Житель российского города Белгород в тяжелом состоянии доставлен в больницу в результате наезда катера в Черном море в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Инцидент произошел 9 августа в районе дикого пляжа возле горы Алчак в Судаке.

МЧС утверждает, что 28-летний россиянин купался в неразрешенном месте.

Водитель катера поднял пострадавшего на борт и доставил к берегу.

Машина «скорой помощи» отвезла мужчину в больницу.

«Предварительный диагноз - ушиб грудной клетки, обширная гематома грудной клетки левой области спины. Состояние - тяжелое», - говорится в пресс-релизе.

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