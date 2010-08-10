Катер наехал на россиянина в Крыму
10:54, 10 августа 2010Крым
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Состояние - тяжелое
Житель российского города Белгород в тяжелом состоянии доставлен в больницу в результате наезда катера в Черном море в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Инцидент произошел 9 августа в районе дикого пляжа возле горы Алчак в Судаке.
МЧС утверждает, что 28-летний россиянин купался в неразрешенном месте.
Водитель катера поднял пострадавшего на борт и доставил к берегу.
Машина «скорой помощи» отвезла мужчину в больницу.
«Предварительный диагноз - ушиб грудной клетки, обширная гематома грудной клетки левой области спины. Состояние - тяжелое», - говорится в пресс-релизе.
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