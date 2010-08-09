Азаров создал рабочую группу для строительства моста через Керченский пролив

Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам строительства транспортного мостового перехода через Керченский пролив, говорится в распоряжении правительства.

В группу вошли 23 человека. Ее возглавил министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

Премьер Николай АЗАРОВ поручил ЕФИМЕНКО "утвердить план мероприятий по организации строительства" перехода через пролив.

Крымский премьер Василий ДЖАРТЫ в апреле заявлял, что убедил президентов России и Украины Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА в необходимости скорейшего строительства транспортного перехода через пролив.

По его данным, российская сторона заинтересована в том, чтобы мост был готов до 2014 года - к началу Олимпиады в Сочи.

Мост сократит путь из Херсона в Новороссийск на 450 километров.