Севастополь не ждет пенсионеров - переселенцев с севера России

Председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ отрицает, что обсуждал с мэром Москвы Юрием ЛУЖКОВЫМ во время его недавнего визита в Крым программу по переселению в город пенсионеров с Крайнего Севера России.

"С Юрием Михайловичем ЛУЖКОВЫМ никаких программ по переселению пенсионеров мы не обсуждали", - сказал САРАТОВ на брифинге, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

В ряде СМИ, в том числе на телеканале "Независимое телевидение Севастополя", была информация со ссылкой на советника председателя севастопольской администрации Игоря ЗДОРА о том, ЛУЖКОВ во время визита в Севастополь в конце июля обсуждал с САРАТОВЫМ проект переселения российских пенсионеров с Крайнего Севера в Крым.