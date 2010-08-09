Парковки в Севастополе стали бесплатными, заявляет губернатор

Все автопарковки на территории Севастополя, кроме городка Балаклава, отныне бесплатные, глава городской администрации Валерий САРАТОВ отменил распоряжение, подписанное его предшественником об автопарковках.

«(Оно) было издано с нарушениями. Мы это распоряжение отменили, и сегодня никто никакого права взимать с автолюбителей деньги за парковку не имеет», - сказал САРАТОВ на брифинге.

Губернатор попросил «севастопольцев никому никаких денег за атопарковку не давать, за исключением Балаклавы - там есть Агентство развития Балаклавского района, оно, в соответствии с законодательством, уже ряд лет осуществляет автопарковки в центре Балаклавы».