Оперативники задержали в России крымского киллера

Крымские и российские сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростове-на-Дону (РФ) активного участника организованной преступной группировки «Сейлем», который 16 лет находился в бегах после покушения на гендиректора крупного ялтинского предприятия, сообщила пресс-служба милиции Крыма.

Мужчина входил в бригаду «сейлемских» киллеров.

Убийство гендиректора они решили совершить на трассе Ялта-Севастополь, возле поворота на поселок Гаспра.

«Заранее спрятали рядом в лесопосадке автоматы Калашникова. В назначенный день прибыли к выбранному месту на двух «Жигулях». Когда мимо проезжал микроавтобус «Тойота» с гендиректором, его водителем и еще одним пассажиром - женщиной, выскочившие из засады киллеры открыли огонь и превратили автобус в решето. В полной уверенности, что все находившиеся в «Тойоте» люди мертвы, преступники скрылись с места происшествия. Все три пассажира микроавтобуса хоть и получили тяжелейшие ранения, но выжили», - говорится в пресс-релизе.

Милиция вышла на след участников нападения: троих задержали сразу, двоим удалось скрыться.

Первое время беглец прятался в Подмосковье, потом перебрался в Ростов-на-Дону, занялся бизнесом, перевез жену с сыном.

Задержанному 42 года.

В 1990-х годах ряд организованных преступных группировок, среди которых самыми крупными были «Сейлем» и «Башмаки», вели передел сфер влияния на крымском полуострове.