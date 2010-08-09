Туристов просят не салютовать в Крыму
19:00, 09 августа 2010Крым
1 0
МЧС грозит штрафами
Крымское управления МЧС призывает туристов и жителей региона воздержаться от использования пиротехники в связи с чрезвычайно высокой пожарной опасностью, сообщила пресс-служба управления.
Бойцы МЧС предупредили «всех руководители баров и ресторанов, которых в Крыму насчитывается более 500», о запрете использования пиротехники в пожароопасный период.
Сотрудники госпожнадзора проводят рейды для выявления граждан, использующих пиротехническую продукцию в местах повышенной пожароопасности. За нарушения им грозит штраф.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter