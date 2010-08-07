КаZантип стартовал в Крыму (фото)

Музыкальный проект «КаZантип» открылся в ночь на субботу на западном побережье Крыма, в селе Поповка неподалеку от Евпатории. Он проводится в восемнадцатый раз.

«КаZантип» c начала 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х годов «КаZантип» переехал на запад Крыма, в Поповку.

«Республики Z» - это пляжная территория у моря, на ней расположены танцполы и бары.

В нынешнем году в последнюю неделю июля в Поповке впервые проходили международные соревнования по экстремальным видам спорта Z-Games.

Стоимость визы, которая предоставляет неограниченный доступ на территорию «Республики Z» в течение всего периода ее проведения в нынешнем году, в день открытия стоила 1600 гривен, единоразовый вход - 800 гривен. Сделанный по правилам «КаZантипа» желтый чемодан дает право бесплатного входа.

«Республика Z» в этом году - «санаторий», а ее посетители - «пациенты». Их «лечат» музыкой.

«Великий народ», как себя называют завсегдатаи «КаZантипа», в ночь открытия танцевал под музыку известных ди-джеев.

Небо над Поповкой озарил фейерверк.

Z-18 пройдет в течение нескольких недель. Будут организованы многочисленные конкурсы, заплывы на резиновых изделиях, бал принцесс.