Крым завершил уборку ранних зерновых

Крымские аграрии завершили уборку ранних зерновых культур, намолотив 1,305 млн. тонн зерна - почти на 300 тыс. тонн меньше показателей 2009 года.

«Этим летом подвела погода. Ливни и град привели к потерям», - сообщил УНИАН по телефону работник Министерства аграрной политики Крыма.

Урожай убран с площади 637,5 тыс. га.

Средняя урожайность составила 20,5 ц/га.

Крымские сельхозпредприятия убирали зерновые более 1,5 месяцев.

В частности, собрано 798 тыс. тонн озимой пшеницы и почти 402 тыс. тонн озимого ячменя.

Аграрии автономии начали уборку 15 июня и планировали собрать 1,6 млн. тонн зерна до 20 июля, но погода подкорректировала их планы.

Автономия в 2009 году собрала 1,6 млн. тонн зерна при средней урожайности 24,4 ц/га.