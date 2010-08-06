Фестиваль "Автоэкзотика" открылся в Севастополе

Международный автомобильный фестиваль «Автоэкзотика Sport Edition», крупнейшее ежегодное автомобильное мероприятие в СНГ, открылся на аэродроме Черноморского флота России «Херсонесский маяк» в Севастополе.

По информации организаторов, формат мероприятия - выставка автомобилей и автомобильные соревнования.

Для участия в автомобильных соревнованиях прибыли более 300 спортсменов-гонщиков из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Польши и стран Балтии.

На фестивале «Автоэкзотика» будут представлены эксклюзивные и редкие автомобили из России и Украины в нескольких категориях - ретро (автомобили до 1969 года выпуска), тюнинг (все виды тюнинга), спорт (спортивные автомобили, предназначенные для всех видов автоспорта, включая нетрадиционные дисциплины - стритрейсинг, дрегрейсинг и так далее, кастом (автомобили, сделанные на заказ), редкие и уникальные автомобили, культовые марки и модели.

В каждый из одиннадцати дней фестиваля будут проводиться автомобильные гонки и соревнования, в частности, международные соревнования по дрегрейсингу в классах «Street» и «PRO», международная драг-битва, соревнования по дрифту в классах «STREET», «PRO» и «ALL Stars», любительский чемпионат для всех желающих по картингу, международная карт-битва, международный чемпионат по стант-райдингу (мототрюкам), этап вcеукраинского автомотошоу Tuning Fest (фестиваль тюнинга), этап соревнований по автозвуку и тюнингу Car&tuning Show, международный съезд автовладельцев Nissan Fest и другие.

Традиционно, начиная с 1997 года, фестиваль проводится в Москве, на аэродроме Тушино. За это время фестиваль стал одним из крупнейших массовых мероприятий столицы России и приобрел широкую известность и авторитет. «Автоэкзотика - 2009» в Москве собрала более 6 тыс. автомобилей из девяти стран и привлекла более 60 тыс. посетителей.