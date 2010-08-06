Москаль заявляет о перекрытии движения в Крыму из-за шефа МВД

Депутат Верховной рады Украины Геннадий МОСКАЛЬ просит премьер-министра Николая АЗАРОВА выяснить, на каких основаниях работники ГАИ перекрывают движение транспорта в Крыму для проезда на государственную дачу "Бекетово" министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА, сообщила пресс-служба партии "Народная самооборона".

Обращение к премьеру министр внутренних дел оппозиционного правительства направил, приложив к нему фотографии, полученные от фотокорреспондента одного из крымских изданий.

"Данные кадры сняты в районе государственной дачи МВД "Бекетово", где сейчас отдыхает министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ. Установленное инструкциями перекрытие движения на автодорогах для проезда только президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады Украины нарушает министр-"барин", ради выезда которого перекрывается движение на 20 минут в районе "Бекетово", - заявил МОСКАЛЬ.

Он возмущен тем, что туристы и жители полуострова должны ждать на палящем солнце, пока главный милиционер Украины проедет и разрешит другим двигаться.

Напомним, депутат Юрий ГРЫМЧАК 18 марта обращался к главе правительства с просьбой установить правомерность перекрытия движения для проезда МОГИЛЕВА в Киеве.