Севастополь просят на 2-3 недели забыть о пиротехнике и лесах

Председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ подписал распоряжение о запрещении посещать леса населению в пожарноопасный период.

«Я прошу вас с пониманием отнестись к моему распоряжению. Мы перенесли на неопределенное время начало охотничьего сезона по распоряжению Кабинета министров Украины. К сожалению, практика показала, что другого пути спасти наши леса, а временами и целые населенные пункты, у всех нас просто нет... Нынешнее лето оказалось особенно знойным, температура приближается к 40 градусам, давно не было осадков», - говорится в обращении САРАТОВА к севастопольцам.

Губернатор также обратился к предпринимателям, которые занимаются реализацией пиротехнических изделий, с просьбой на 2-3 недели прекратить продажу.