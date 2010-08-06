1,3 га соснового леса и травы сгорели из-за окурка

0,3 гектара соснового леса и 10 тысяч квадратных метров травы и кустарников сгорели в четверг возле трассы Севастополь-Симферополь, по предварительным данным, из-за выброшенной из автомобиля сигареты, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Боролись с огнем возле села Верхнесадовое около 70 человек - работников МЧС, лесного хозяйства и пожарной команды Черноморского флота России. Были привлечены 9 пожарных машин.

Пожар удалось потушить за два часа.

Напомним, свидетелями происшествия стали журналисты, которые возвращались из Фороса в Симферополь с экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны, посвященного выработке мер по ликвидации возможных пожаров.

Борьба с огнем усложнялась гористой местностью и ветром.