Милиция сожгла 25 тысяч кустов конопли на $10 миллионов в Крыму

Сотрудники милиции обнаружили и уничтожили около 25 тысяч кустов дикорастущей конопли в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Коноплю нашли 4 августа в ходе общекрымской операции "Мак-2010" возле села Константиновка.

Она росла на поле площадью около двух гектаров

За урожай можно было получить порядка 80 миллионов гривен.

Милиция составила административный протокол на землепользователя за непринятие мер по уничтожению незаконных посевов. К нему будут применены штрафные санкции.

Собранную коноплю уничтожили путем сожжения, поле перепахали.

В тот же день правоохранители обнаружили около 400 тысяч кустов дикорастущей конопли на площади 40 гектаров в Сакском районе Крыма, близ села Сизовка.

Стоимость урожая с одного куста составляет порядка 100 гривен.

Поле, где росло наркорастение, разделено между собственниками, они имеют госакты на землю. Некоторые владельцы земли принимали меры для уничтожения посевов - задисковали поля, опрыскали химикатами. Ряд собственников - нет. Их личности устанавливаются. Милиция намерена привлечь таких людей к админответственности.

Посевы конопли обнаружили в Сизовке во второй раз. В 2009 году сотрудники милиции и бойцы внутренних войск вырвали коноплю и сожгли растение.

Жители села обещают убрать коноплю. Кроме того, будут задействованы органы местного самоуправления. Чиновники помогут техникой, транспортом и топливом.