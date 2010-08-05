ГАИ просит водителей воздержаться от дальних поездок из-за жары

Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, поскольку жара может вызвать ухудшение здоровья или стать причиной поломки автомобиля.

Кроме того, ГАИ просит водителей устаревших моделей автомобилей с несовершенными системами охлаждения двигателей воздержаться от длительного использования машин.

Госавтоинспекция призывает водителей не парковаться у лесных массивов, так как брошенная сигарета или искра от двигателя может привести к возгоранию леса.

Командиры ГАИ могут вносить изменения в длительность постовой смены сотрудников ведомства из-за жары, сообщила пресс-служба госавтоинспекции.

Рабочий день "гаишника" обычно длится 8 часов с перерывом на часовой обед.