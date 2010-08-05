ГАИ просит водителей воздержаться от дальних поездок из-за жары
И сократит себе рабочий день
Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, поскольку жара может вызвать ухудшение здоровья или стать причиной поломки автомобиля.
Кроме того, ГАИ просит водителей устаревших моделей автомобилей с несовершенными системами охлаждения двигателей воздержаться от длительного использования машин.
Госавтоинспекция призывает водителей не парковаться у лесных массивов, так как брошенная сигарета или искра от двигателя может привести к возгоранию леса.
Командиры ГАИ могут вносить изменения в длительность постовой смены сотрудников ведомства из-за жары, сообщила пресс-служба госавтоинспекции.
Рабочий день "гаишника" обычно длится 8 часов с перерывом на часовой обед.