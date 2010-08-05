Что ожидает Украину в связи с климатическими аномалиями

Из-за глобального потепления Украину ждут повышение интенсивности и частоты климатических аномалий.

Национальное агентство экологических инвестиций разрабатывает государственную программу, которая будет оценивать уязвимость экосистемы и экономических секторов в связи с изменением климата, а также предлагать адаптационные меры, сообщила во время он-лайн-конференции советник председателя нацагентства Ирина ТРОФИМОВА.

По ее словам, именно сейчас оценивается потенциал научных учреждений разного подчинения, в том числе национальной академии наук и министерства образования и науки Украины.

"После этого будет формироваться план научных исследований, - сообщила ТРОФИМОВА. - Уже подан запрос на деньги из будущего бюджета на проведение этих исследований, поскольку именно государство должно финансировать такие программы".

Эксперт рассказала о существующих рисках для Украины, связанных с глобальным потеплением.

По ее словам, в будущем засухи будут охватывать всю территорию страны.

ТРОФИМОВА утверждает, что экологи предвидят "распространение новых болезней сельскохозяйственных растений и вредителей, нашествия саранчи и гусениц, и других насекомых, не типичных для умеренных широт, например, богомолов".

Кроме того, следует ожидать падения плодородия почв, обострения проблемы водообеспечения южных и юго-восточных регионов Украины.

ТРОФИМОВА прогнозируют повышение уровня заболеваемости и смертности населения.

"Люди будут получать тепловые стрессы, а насекомые будут способствовать распространению малярии и других тропических болезней", - сказала эксперт.

По ее словам, также следует ожидать повышения уровня воды Черного и Азовского морей. Повысятся процессы эрозии, абразии берегов, исчезнут лиманы, из-за чего большой вред будет нанесен украинским биосистемам.

По словам ТРОФИМОВОЙ, возможно уменьшение продуктивности лесов и изменение их сортового и видового состава.

Среди косвенных рисков эксперт назвала появление климатических беженцев.

"Если жизнь во многих странах, например, в Индии или Пакистане, станет абсолютно невыносимой, вполне вероятно, что у нас появятся климатические беженцы. Кроме того, беженцы могут быть также и с Европы, где климат тоже становится не очень пригодным к жизни", - сказала она.