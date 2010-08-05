Прокуратура возбудила дела против взяточников из МЧС и ГНА

Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении капитанов министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и налоговой по факту получения пяти и двух тысяч гривен взяток в Крыму, сообщила пресс-служба надзорного ведомства, не уточнив дату.

Капитан службы гражданской защиты Кировского райотдела крымского управления МЧС вместе с лейтенантом этого ведомства требовал от владельца комбайна 5 тысяч за отказ от привлечения к административной ответственности.

Капитан управления налоговой милиции государственной налоговой администрации в Крыму вымогал 2 тысячи у предпринимателя за отказ от составления протокола об админправонарушении.

Дела в отношении задержанных завела покуратура Феодосии по статье «получение взятки» уголовного кодекса.

Ведется следствие.