Крымский спикер рассчитывает собрать "урожай" из 60 "штыков"

Председатель Верховного совета Крыма, член Партии регионов Владимир КОНСТАНТИНОВ рассчитывает, что «регионалы» по итогам выборов в крымский парламент получат 60 депутатских мест из 100, сообщил пресс-центр ВС автономии.

«Сейчас перед Партией регионов, которую он представляет, стоит задача получить гарантированное и подавляющее большинство - не менее 60 депутатских «штыков», - говорится в пресс-релизе.

КОНСТАНТИНОВ считает, что электоральные настроения сегодня на стороне ПР.

«Они объективно сформировались во многом благодаря последовательной и жесткой политике президента, и теперь задача - собрать этот «урожай», - сообщает пресс-центр.

КОНСТАНТИНОВ считает, что после проведения выборов состав крымского парламента, наверняка, существенно изменится. По его словам, в прошлый раз он обновился процентов на 70.

ВС Крыма 4 августа назначил свои выбора на 31 октября.

На эту же дату Верховная Рада Украины назначила в июле местные выборы.

В крымском парламенте 100 депутатов.