Яхта украинских ВМС принимает участие в международной регате

Международная парусная регата «Порт Бургас» стартовала в среду в территориальных водах Болгарии. От Военно-морских сил Украины в соревнованиях принимает участие крейсерско-гоночная яхта «Фіолент» Академии ВМС имени Нахимова, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Планируется, что во время соревнований украинские яхтсмены также ознакомятся с организацией международных парусных гонок для дальнейшей реализации в системе морского воспитания курсантов академии.

Яхтенная регата «Порт Бургас» финиширует 8 августа.

12 августа другая яхта ВМС Украины - «Юнона» - примет участие в гонке «Кор Короли», которая также состоится в территориальных водах Болгарии.