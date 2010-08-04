Яхта украинских ВМС принимает участие в международной регате
18:48, 04 августа 2010Крым
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"Порт Бургас" финиширует 8 августа
Международная парусная регата «Порт Бургас» стартовала в среду в территориальных водах Болгарии. От Военно-морских сил Украины в соревнованиях принимает участие крейсерско-гоночная яхта «Фіолент» Академии ВМС имени Нахимова, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.
Планируется, что во время соревнований украинские яхтсмены также ознакомятся с организацией международных парусных гонок для дальнейшей реализации в системе морского воспитания курсантов академии.
Яхтенная регата «Порт Бургас» финиширует 8 августа.
12 августа другая яхта ВМС Украины - «Юнона» - примет участие в гонке «Кор Короли», которая также состоится в территориальных водах Болгарии.
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