Украина отказала Крыму в выпуске облигаций на 400 млн. грн.

Министерство финансов Украины отказало правительству Крыма в выпуске облигаций внутреннего займа на 400 млн. грн. в 2010 году из-за требования Международного валютного фонда не наращивать государственный долг страны.

«К сожалению, запрещен выпуск облигаций внутреннего займа. Это решение МВФ, потому что данные средства ложатся на дефицит бюджета», - сказал журналистам в Симферополе председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ.

За счет продажи облигаций планировалось развивать предприятие «Крымтроллейбус». Теперь власти региона надеются купить новые троллейбусы за счет средств из стабилизационного фонда государственного бюджета Украины.

По данным ДЖАРТЫ, в текущем году на троллейбусы планируется потратить 140 млн. грн.

Напомним, Верховный совет Крыма в мае принял постановление об осуществлении заимствования за счет выпуска облигаций внутреннего займа на 400 млн. грн. со сроком погашения до 2015 года. Процентная ставка по облигациям должна была составлять 16% годовых. В качестве источника погашения займа предлагалась продажа имущества и земли несельскохозяйственного назначения Крыма. Решение должно было вступить в силу после согласования с Минфином.