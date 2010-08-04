Парламент Крыма назначил свои выборы

Верховный совет Крыма назначил очередные выборы депутатов крымского парламента на 31 октября - одновременно с местными выборами в Украине.

За это решение на внеочередной сессии в среду проголосовали 74 из 90 присутствовавших в зале парламентариев. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.

ВС автономии предложил республиканским организациям партий, представленным в Верховной Раде Украины текущего созыва, не позднее, чем за 49 дней до дня выборов, подать кандидатуры в состав избирательной комиссии Крыма

Напомним, украинский парламент в июле назначил местные выборы на 31 октября. Они пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе без участия блоков партий.