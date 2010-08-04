Парламент Крыма назначил свои выборы
10:47, 04 августа 2010Крым
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Волеизъявление пройдет вместе с местными выборами...
Верховный совет Крыма назначил очередные выборы депутатов крымского парламента на 31 октября - одновременно с местными выборами в Украине.
За это решение на внеочередной сессии в среду проголосовали 74 из 90 присутствовавших в зале парламентариев. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.
ВС автономии предложил республиканским организациям партий, представленным в Верховной Раде Украины текущего созыва, не позднее, чем за 49 дней до дня выборов, подать кандидатуры в состав избирательной комиссии Крыма
Напомним, украинский парламент в июле назначил местные выборы на 31 октября. Они пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе без участия блоков партий.
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