Администрация Януковича считает действия меджлиса политиканством

Руководитель администрации президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН считает политиканским решение руководства меджлиса не участвовать во встрече с главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и призывает Мустафу ДЖЕМИЛЕВА и Рефата ЧУБАРОВА к сотрудничеству ради решения проблем крымских татар и развития Крыма.

«Решение ДЖЕМИЛЕВА не принимать участия во встрече представителей крымских татар с президентом Украины - это решение продиктовано его собственными амбициями, и не отвечает нормам демократии и парламентаризма», - сказал ЛЕВОЧКИН агентству УНИАН.



Он считает некорректным поведение любых политиков, ведущих разговоры в ультимативной форме.

«Если политик ставит перед собой цель обеспечить людям, которых он представляет, лучшую жизнь, он должен находить в себе силы отбросить собственные амбиции и искать пути к пониманию и конструктиву. А другой путь является порочным», - подчеркнул глава АП.

По его словам, «попытки диктовать условия закрывают двери переговоров, а не отворяют их».

«Именно об этом я сказал ЧУБАРОВУ (первому заместителю председателя Совета представителей крымскотатарского народа при президенте Украины, президенту Всемирного конгресса крымских татар), когда узнал об отказе руководства Меджлиса принять участие в заранее запланированной встрече президента Украины с представителями крымских татар», - сказал ЛЕВОЧКИН.

По словам главы администрации президента, его разочаровало то, что ДЖЕМИЛЕВ, который является народным депутатом Украины, представляет Крым в Верховной Раде, не присутствовал на совещании, где речь шла о будущем региона и людей, живущих на полуострове.

«По моему мнению, это свидетельство того, что собственные интересы кое-кого интересуют больше, чем проблемы и перспективы Крыма. Это - политиканство», - сказал ЛЕВОЧКИН.

По его убеждению, таким решением ДЖЕМИЛЕВ «подвел не только себя, но и все руководство меджлиса».

«Политики, которые пытаются удержаться в собственных креслах за счет построения политики конфронтации и лжи, манипуляции сознанием людей, обречены на неудачу», - заметил ЛЕВОЧКИН.

По его мнению, «ДЖЕМИЛЕВ сделал большую ошибку, и сейчас пытается любым способом оправдаться».

В то же время, подчеркнул ЛЕВОЧКИН, ЯНУКОВИЧ во вторник провел мероприятие государственного уровня, во время которого при участии председателя ВР, руководителей правительства и Совета министров Крыма обсуждались актуальные вопросы развития Крыма и улучшения жизни его жителей, в частности, представителей крымскотатарского народа.

ЛЕВОЧКИН призвал меджлис к конструктивному диалогу.