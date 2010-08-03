Меджлис не явился к Януковичу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не понимает причину неприхода руководства меджлиса крымских татар на встречу с ним и совещание по стратегическому развития Крыма во вторник в Симферополе.

"Пусть этому (действиям меджлиса) оценку дает крымскотатарский народ. Политизация непонятная для меня. К кому они в оппозиции: к населению Автономной республики Крым, к Автономной республике Крым? Мы никакие политические вопросы не рассматривали, мы рассматривали вопрос развития автономии, где проживает большое количество крымских татар, которые должны привлекаться к этой работе (к разработке стратегии)", - сказал президент на пресс-конференции по итогам совещания и встречи с представителями крымскотатарских общественных организаций.

По словам ЯНУКОВИЧА, позиция, которую заняли руководители меджлиса, "ведет в никуда".

"Я эту позицию не понимаю. Мне кажется, что такая позиция руководства меджлиса не имеет никакой перспективы", - сказал он.

Президиум меджлиса ранее во вторник сообщил, что его лидеры не придут на встречу, поскольку ее формат был изменен.

"На эту переформатированную встречу, кроме руководителей меджлиса крымскотатарского народа и делегированных его президиумом участников, оказались приглашёнными не руководители большинства активно работающих и имеющих авторитет в Крыму влиятельных общественных организаций крымских татар, а представители двух-трех известных своей скандальностью общественно-политических образований, за которыми стоят лица, готовые ради своих амбиций к любым деструктивным действиям", - говорится в заявлении президиума.

Меджлис считает, что президент оказался втянутым в "нечистоплотные игры".

Президиум меджлиса обращается к ЯНУКОВИЧУ с просьбой выявить, от кого "исходила провокационная инициатива о переформатировании встречи".

Меджлис призывает президента назначить дату встречи с советом представителей крымскотатарского народа.