Янукович вернул Умерову кресло

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил председателем Бахчисарайской районной государственной администрации Ильми УМЕРОВА, который занимал должность во времена президентства Виктора ЮЩЕНКО и был освобожден от нее в июле этого года.

«Я подписал только что распоряжение. Он будет назначен главой администрации, учитывая то, что у него есть колоссальный опыт. Я считаю, что у него в новых условиях, если он займет активную позицию, будет хорошее будущее, хорошая перспектива. Главное, чтобы он на этом пути поработал в интересах Бахчисарайского района», - сказал ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Симферополе.

Как сообщалось, лидер меджлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ в последнее время неоднократно заявлял о попытках новой власти сместить крымских татар с их должностей в Крыму.

После увольнени ЯНУКОВИЧЕМ УМЕРОВА от должности главы РГА крымские татары - депутаты ряда местных советов Бахчисарайского района не исключали сложения ими мандатов в знак протеста.