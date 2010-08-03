Янукович поручил патрулировать Крым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил создать при Совете министров Крыма оперативный штаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с повышенной пожарной опасностью из-за знойной погоды, сообщает официальный сайт главы государства.

ЯНУКОВИЧ дал такое поручение председателю Совмина Василию ДЖАРТЫ и в.и.о. министра - первому заместителю министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Михаилу БОЛОЦКИХ.

Также должно быть организовано воздушное патрулирование лесных массивов, заповедных и рекреационных территорий, особенно тех, которые прилегают к оздоровительным лечебным заведениям и местам массового нахождения отдыхающих, для выявления и ликвидации возгораний на ранних стадиях.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить ограничение доступа населения, отдыхающих и въезд транспорта в леса в период высокой пожароопасности.

ЯНУКОВИЧ также поручил обеспечить информирование населения о пожарной опасности, правилах поведения.