Литвин предлагает создать при Раде комитет по делам Крыма

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает создать при украинском парламенте специальную структуру - Комитет по делам Крыма.

«Условно и предварительно можно назвать так: Комитет по делам Крыма, который бы сосредотачивал доведение до логического завершения всех предложений, наработок, которые уже сделаны по распоряжению президента Украины и по инициативе руководства Крыма», - сказал ЛИТВИН на совещании в Симферополе под председательством Виктора ЯНУКОВИЧА.



По словам спикера, эта идея обсуждалась с ЯНУКОВИЧЕМ и глава государства ее поддерживает.