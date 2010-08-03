Литвин предлагает создать при Раде комитет по делам Крыма
11:50, 03 августа 2010Крым
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Янукович идею поддерживает
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает создать при украинском парламенте специальную структуру - Комитет по делам Крыма.
«Условно и предварительно можно назвать так: Комитет по делам Крыма, который бы сосредотачивал доведение до логического завершения всех предложений, наработок, которые уже сделаны по распоряжению президента Украины и по инициативе руководства Крыма», - сказал ЛИТВИН на совещании в Симферополе под председательством Виктора ЯНУКОВИЧА.
По словам спикера, эта идея обсуждалась с ЯНУКОВИЧЕМ и глава государства ее поддерживает.
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