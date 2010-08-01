Крымский парламент соберется на сессию для назначения своих выборов

Верховный совет Крыма 4 августа соберется на внеочередную сессию для назначения очередных выборов в крымский парламент.

Распоряжение о созыве заседания подписал председатель ВС Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Документ обнародован на официальном портале крымского парламента.

Верховная Рада Украины в июле назначила выборы в местные органы власти на 31 октября. Они пройдут без участия блоков партий по смешанной системе.

В крымском парламенте - 100 депутатов.