Крымский парламент соберется на сессию для назначения своих выборов
09:31, 01 августа 2010Крым
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Распоряжение подписал спикер...
Верховный совет Крыма 4 августа соберется на внеочередную сессию для назначения очередных выборов в крымский парламент.
Распоряжение о созыве заседания подписал председатель ВС Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ.
Документ обнародован на официальном портале крымского парламента.
Верховная Рада Украины в июле назначила выборы в местные органы власти на 31 октября. Они пройдут без участия блоков партий по смешанной системе.
В крымском парламенте - 100 депутатов.
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