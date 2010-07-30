Янукович встретится с крымскими татарами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 3 августа проведет в Крыму совещание по социально-экономическому развитию региона и встретится с представителями крымских татар, сообщила пресс-служба Совета министров автономной республики.

Совещание пройдет в Таврическом национальном университете имени Вернадского в Симферополе.

Аккредитация журналистов проводится до 11 часов 2 августа по телефонам: (0652) 274-215 и 544-663.

Напомним, лидер крымскотатарского меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ в последнее время неоднократно заявлял о попытках «выдавить» крымских татар из органов власти автономии.