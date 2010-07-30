Падчерица прибила молотком отчима

В Феодосии двадцатилетняя девушка убила молотком сорокапятилетнего отчима после требований заняться с ним сексом. Мужчина получил отказ и ударил годовалого сына молодой женщины.

Убийство произошло 26 июля. Девушка сама позвонила в милицию и призналась в преступлении, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МВД.

Девушка проживает с матерью и ее гражданским мужем около десяти лет.

Молодая женщина сама воспитывала ребенка. У матери девушки и ее гражданского мужа есть совместный 4-летний сын.

В семье работала только мать. 26 июля женщина была на работе.

«Воспользовавшись отсутствием гражданской супруги, отчим потребовал интимных услуг от падчерицы, а, получив категорический отказ, пришел в ярость и ударил ее маленького сынишку. Тогда молодая женщина взяла в руки строительный молоток и нанесла им несколько ударов по голове отчима», - говорится в пресс-релизе.

Свидетелями трагедии стали двое малолетних детей.

В отношении феодосийки возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.